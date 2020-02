Homem confessa ter furtado bicicleta e produtos de mercado; foi ouvido e liberado

Ex-apenado com vasta ficha por furto e roubo, foi preso pela Brigada Militar, na noite de quinta-feira(30). Ele estava em via pública, em atitude suspeita, com uma bicicleta sem procedência, assim como, uma sacola com 15 barras de chocolate.

Durante o patrulhamento ostensivo na Cidade Alta, a guarnição visualizou o indivíduo conhecido como Macaco, de 19 anos. Ele foi abordado e, durante revista pessoal foi localizado na cintura, uma sacola com os produtos. Ao ser questionado, disse que havia furtado no supermercado Baklizi.

A guarnição foi ao local e falou com o responsável que confirmou o fato, pois os produtos são do estabelecimento comercial. Como no dia anterior, um idoso teve a bicicleta furtada, do estacionamento do mesmo supermercado, os policias fizeram contato com a vítima, pois na imagem do vídeo, das câmeras de videomonitoramento, é possível identificar que o autor do furto é o mesmo indivíduo. Até mesmo a roupa era a mesma que ele usava no momento da abordagem.

Diante disso, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia. O idoso foi à DP, mas a bike não era a sua.

O próprio suspeito confirmou que havia furtado uma outra bicicleta de cor verde, mas que aquela que estava era de uma amigo que havia emprestado. Ele foi ouvido e liberado.