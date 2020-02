Revólver é furtado debaixo de um colchão no interior de Alegrete

Na última semana foi furtado de uma casa em uma chácara no Regalado, um revólver calibre 32.

Segundo a vítima, de 68 anos, ele se afastou cerca de sessenta metros da residência por uma hora e quando retornou percebeu que alguém havia entrado no local. O homem deu falta da arma de fogo que estava municiada com cinco cartuchos intactos. O revólver tem registro e era do irmão da vítima(falecido), ele faz parte do inventário.

A arma ficava embaixo de um colchão, em um dos quartos. Tudo indica que o autor do furto tenha ficado observando a rotina da vítima e se valeu do momento em que a mesma saiu, além de ter conhecimento da arma e local que estava guardada. Até o momento não havia suspeitos. O registro foi realizado na Delegacia de Polícia de Alegrete.