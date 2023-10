Evento em Alegrete reúne 170 mulheres empreendedoras, mostrando o poder e a diversidade do mundo dos negócios

E no dia 5, a SEDETUR juntamente com o Sindilojas, promoveram o II Encontro de Mulheres Empreendedoras, no auditório do Sicredi, com a participação de 170 mulheres empreendedoras dos mais diferentes segmentos da cidade. Na programação, palestra sobre empreendedorismo e marketing digital. Em maio já foi realizado um evento desta natureza que superou todas as expectativas, observou a Secretaria Caroline Figueiredo. A ideia surgiu em uma conversa e com o propósito de fomentar um ambiente para a capacitação e fortalecimento da rede de mulheres empreendedoras de Alegrete. A SEDETUR incentiva para que todos possam empreender na cidade e neste rol estão as mulheres.

Fotos: Ana Fernandes e Allan