Tentativa de boa ação acaba com promessa de morte e agressão a pedradas entre vizinhos

O incidente ocorreu quando a vítima estava em frente à casa e testemunhou um indivíduo levando o rádio do vizinho. Desta forma, o homem decidiu avisar o proprietário sobre o crime.

No entanto, a boa intenção foi recebida com violência. Ao comunicar o furto ao vizinho, ele foi ameaçado de morte e, em seguida, atacado com pedras, embora nenhuma delas o tenha atingido. As ameaças incluíam a promessa de ser esfaqueado e outras formas de violência física.

Diante da gravidade da situação, a vítima decidiu registrar uma ocorrência na delegacia de polícia.