A alegretense Rahiane conquistou um lugar de destaque na gastronomia de Santa Maria

Rhaiane Dalla Favera, de 23 anos, chegou a Santa Maria no início de 2022 e rapidamente se destacou na cena gastronômica local. Com uma sólida bagagem adquirida em Alegrete, onde trabalhou na padaria de sua mãe, especializada em pães e bolos para venda externa, Rahiane traz consigo uma expertise que vem desde a infância.

“Minha mãe, minhas tias têm contato com pão, bolo, fazem pra vender pra fora, então eu tenho disso desde pequena,” ela compartilha. A trajetória de Rahiane envolve não apenas o aprendizado na padaria familiar, mas também a venda de seus próprios bolos e geleias. Ao chegar a Santa Maria, iniciou sua jornada em uma renomada lanchonete, onde adquiriu habilidades na confecção de hambúrgueres.

“Trabalhei em grandes hamburguerias aqui também. Atualmente, eu tô coordenando a cozinha da noite no Constantino, restaurante no terceiro andar do shopping Royal Plaza, aqui em Santa Maria,” revela.

Sua responsabilidade vai além da execução, ela é a mente criativa por trás do cardápio de hambúrgueres, todos de sua autoria. No restaurante, além dos hambúrgueres, a alegretense também se destaca na produção de pizzas.

A participação no Festival do Xis, foi um marco importante em sua carreira. “Foi bem bacana e importante para o restaurante. A gente teve muita visibilidade,” acrescenta. Rahiane coordenou uma equipe que vendeu quase oitocentos lanches durante o evento. “Foi bem corrido, mas valeu muito a pena, foi emocionante mesmo.”

O restaurante onde a alegretense atua estava concorrendo em três categorias no festival: melhor atendimento, Xis mais saboroso e mais criativo. Apesar de não terem ganhado em nenhuma categoria, o reconhecimento do público foi notável, especialmente na categoria de Xis mais criativo. “A nossa proposta ficou bem gostosa, provei várias vezes antes de mandar pro evento. Trabalhamos com Xis vegetariano, que foi bastante procurado no evento,” revela.

A visão de Rahiane para o Festival do Xis vai além do presente. “O festival do Xis já deveria ter existido há muito tempo porque foi inventado aqui,” explica. Com uma perspectiva futura, ela imagina o evento crescendo e atraindo participantes de outras cidades.

Ao encerrar, Rahiane enfatiza a importância de oferecer opções vegetarianas em seu cardápio, proporcionando a todos a oportunidade de experimentar a gastronomia única que ela e sua equipe desenvolvem. O sucesso da alegretense na gastronomia de Santa Maria não apenas reflete suas habilidades culinárias, mas também sua capacidade de inovar e se adaptar às demandas de um público diversificado.