Um bugio, posicionado de forma contemplativa na grade, parecia apreciar o rio, desencadeando uma série de observações e questionamentos por parte dos pedestres. Este, parece ser Alouatta caraya (Bugio-preto).

Uma leitora do PAT compartilhou sua impressão imediata, ponderando: “Será que ele está triste? Será necessário chamar os bombeiros?”.

A cena, marcada pelo bugio à beira do rio, abre espaço para reflexões sobre a relação entre a fauna local e o ambiente urbano. Essa espécie, comum nas margens do rio, tem visto sua presença crescer na zona urbana, em grande parte devido às ações humanas que interferem em seu habitat natural, notadamente na limitação de suas fontes de alimentação.

No Bairro Vila Nova, relatos de bugios invadindo residências não são novidade, estendendo-se ao longo de anos. Alguns desses primatas já se tornaram parte do cenário local, enquanto outros entram em contato direto com moradores mais familiarizados. No entanto, é enfatizada a recomendação de não alimentar os bugios, pois isso pode resultar em sua permanência nas proximidades, muitas vezes desencadeando situações perigosas, como ataques de cães.

Na Praça Nova, uma bugia chamada Chica conquistou a atenção dos moradores e visitantes, tornando-se uma atração.

A conservação do Bugio-preto é uma preocupação em algumas áreas devido à perda de habitat causada pela expansão agrícola, desmatamento e outros impactos humanos. O Bugio-preto desempenha um papel crucial nos ecossistemas em que habita, contribuindo para a dispersão de sementes e desempenhando um papel na regulação populacional de outras espécies.