A cidade volta ao normal nesta quarta depois do meio-dia

Hoje é a conhecida quarta- feira de cinzas, dia da ressaca de quem participou do Carnaval. É o dia de voltar à realidade, literalmente começar para valer o ano de 2023.

Escolas com seus alunos, as ruas com trabalhadores indo e vindo ao trabalho. O comércio abre às 14h desta quarta feira, dia 21 de fevereiro

Já os bancos, recomeçam suas atividades às 11h depois de quatro dias fechados ao atendimento público.

Os serviços públicos que não atenderam durante ao Carnaval, também, retornam à normalidade nesta quarta- feira.