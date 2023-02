CTG Sentinela do Ibicuí terá programação às mulheres em março

O CTG Sentinela do Ibicuí, com sua sede na localidade de Mariano Pinto que, recentemente, empossou a patronagem e retoma com força suas atividades em 2023. E a entidade já tem uma programação definida para o mês de março.

As atividades já vão começar nesta sexta -feira dia 24, com Dia de Campo na granja Bastitela com a participação da CAAL, palestras, exposição das firmas, estandes e almoço no CTG.

Em março, a programação inclui a cavalgada das mulheres nos dias 18 e 19 com acampamento, tertúlias e jantar campeiro.

CTG Sentinela do Ibicuí

No próximo dia 19 de março haverá uma alvorada festiva, depois café da manhã e logo após início da cavalgada na propriedade de Vilberto e Elaine Londero.

Ao meio dia haverá almoço no CTG e às 14h entrega de lembranças às mulheres que participarão da cavalgada.

E o evento encerra à tarde com palestra e dinâmica para as mulheres, com chimarrão dançante.