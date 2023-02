Iure, o destemido ginete que realizou um sonho e sagrou-se campeão da Campereada

Depois de quase uma semana da conquista, a reportagem conseguiu falar com o campeão. Com uma rotina bem agitada, Iure disse ao PAT que trabalha como peão rural e sempre quando tem algum rodeio que desperte interesse, ele faz questão de ir.

A montaria faz parte da sua vida desde os 16 anos, quando iniciou montando em bovinos, inclusive já foi campeão no seu primeiro rodeio. Depois participou de outros rodeios em Quaraí e sofreu uma lesão que o deixou impedido de participar de provas por dois anos.

Quando voltou a montar foi num rodeio em Artigas, no UY, e sagrou-se vice campeão no Fogon de Los Gaúchos. Na sequência participou em Esteio e teve a sorte de parar numa égua que vinha invicta – lembrou.

No ano passado, em novembro, participou da Expofeira de Quaraí levando o troféu de 3°lugar. ” Sempre tive o sonho de montar na Campereada e recebi o convite do meu amigo e narrador Bruno de Souza, destacando que precisava de um companheiro para ir a Alegrete”-fala.

Para o campeão que participou pela primeira vez e ainda realizou o sonho ao chegar na 3ª Capital Farroupilha, teve a sorte de ser sorteado com um “pingo bueno”(Espartano da Tropa Mansa).

“Cumpri a campana e dei uma volta de honra na tão sonhada campereada de Alegrete. No domingo montei reservado Bandido da mansa, não pude parar nele e ainda quebrei o nariz, mas como vinha bem de nota ninguém me passou e me tornei o campeão dessa grande festa. Fiquei muito admirado pelo carinho e respeito do pessoal de Alegrete. Fui muito parabenizado e reconhecido pelo público”- encerra.