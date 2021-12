A cinco dias do final do ano, Alegrete registra 41ºC

E nesta segunda-feira, (27), ele mostrou toda sua força. E no início da tarde, o termômetro próximo à ponte Borges de Medeiros marcava 41ºC.

Sair a rua foi bem difícil, porque a incidência de raios solares nocivos é forte e isso requer cuidados com proteção à pele e muita água.

A previsão desta semana que antecede a virada do ano é de muito calor, com temperaturas sempre beirando os 40ºC e não há previsão de chuva. Isso faz com que a sensação térmica seja ainda mais alta. E o que se ouve são as pessoas reclamando de calor.

É muito importante as pessoas tomarem bastante água e ingerir alimentos mais leves, porque no verão existe a tendência de infecções intestinais, devido a temperatura.

Importante também que as pessoas não esqueçam de dar água para os animais.