Acidente entre moto e carro deixa casal ferido

De acordo com a versão do motorista do carro, ele trafegava na Avenida Assis Brasil em direção ao centro. No cruzamento com a rua Severino Ribeiro, parou e foi fazer a conversão à esquerda para seguir em direção a rua Bento Manoel. No momento em que iniciou a manobra, ocorreu a colisão entre o veículo e a moto que, também, estava no mesmo sentido da Avenida, ou seja, bairro/centro.

Com o impacto, o casal que estava na moto sofreu ferimentos e foi removido à UPA pelas ambulâncias do Samu e da Unidade de Pronto Atendimento.

Os dois veículos tiveram danos materiais e o motorista do carro não se feriu. Os policiais militares iriam até a UPA para verificarem a versão do motociclista, já que ele estava sendo removido para atendimento quando os PMs chegaram no local. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.