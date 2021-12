Homem furta 18h, é perseguido pelo dono e acaba preso pela BM

O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira(27), no bairro Jardim Planalto Planalto, em Alegrete.

De acordo com a Brigada Militar, a guarnição recebeu um chamado de que teria ocorrido um furto, em um 18h. Os policiais chegaram no endereço e foram informados pela esposa da vítima que ele havia saído no encalço do ladrão na companhia de um vizinho. Os PMs foram ao endereço indicado e localizaram o acusado, com a vítima, um vizinho que o auxiliou e também a mercadoria furtada.

De acordo com o vizinho, ele estava em frente à residência, quando percebeu o vulto e viu quando o acusado saiu do estabelecimento com a mercadoria. O homem foi até a casa, avisou o comerciante e saíram na mesma direção do indivíduo de 45 anos. Eles o localizaram no bairro Gamino e posteriormente foram até a casa do acusado no bairro Novo Lar onde ele havia deixado a mercadoria.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia pela Brigada Militar, assim como, a vítima e o vizinho como testemunha. No total foram apreendidos 94 maços de cigarros, 20 isqueiros, além de 50 reais que “Nego” entregou ao comerciante e cerca de 25 reais em moeda. O valor das mercadorias aproximavam 600 reais. Em contato com a Delegada Fernanda Mendonça, foi determinado prisão em flagrante por furto qualificado. Depois de ouvido, o indivíduo seria encaminhado ao presídio Estadual de Alegrete.