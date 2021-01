A cinco dias do início da vacinação, Alegrete ainda não tem informações do Ministério da Saúde

Compartilhe















Na tarde de ontem(14), foi anunciada a distribuição da vacina contra Covid-19, a partir da próxima semana no Brasil. São 2 milhões de aplicações do imunizante de Oxford, feito pela AstraZeneca, que deverá chegar ao Brasil no próximo sábado.

O governo do Rio Grande do Sul afirmou estar preparado para receber e distribuir as doses da vacina contra o coronavírus adquiridas pelo Governo Federal, a partir da semana que vem. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que a vacinação contra a Covid-19 começará em todo o país na quarta-feira (20).

Entretanto, em contato com a Coordenadora da 10ª CRS, Heili Temp, até o momento, nenhuma informação oficial foi realizada sobre o número de doses e qual será o período em que ela será disponibilizada para a Região. “Não há nada concreto, é uma vacina que está vindo da Índia, é uma distribuição que depende da liberação da Anvisa, então, é preciso um pouco de paciência.Talvez na segunda-feira pela manhã deverá ter uma reunião com a Secretaria de Saúde do Estado, onde vamos ser chamados para mais esclarecimentos” – informou.

Na noite de quinta-feira, na tradicional live feita na página do Prefeito Márcio Amaral, além da coordenadora da 10ª CRS, a Secretária de Saúde do Município Haracelli Fontoura também participou. Com a abordagem do tema que vem sendo discutido de forma maciça no mundo, Heili pontuou que a 10ª CRS está preparada para receber a vacina e, de imediato fazer a distribuição. No mínimo cinco carros da coordenadoria estão comprometidos para buscar as vacinas em Porto Alegre. Ela registrou a determinação do Estado referente ao grupo prioritário, nesta primeira remessa que são os já citados, profissionais da área da saúde e idosos acima de 75anos e idosos em asilos. Heili enfatizou que até a imunização de rebanho acontecer cada um precisa manter os protocolos que de forma massacrante já foram solicitados, o uso da máscara, higienização sanitárias e distanciamento social. Ainda muitas dúvidas referentes à vacina existem, mas é preciso encarar a pandemia com muita seriedade- comentou.

Já a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, disse que o Município está preparado para imunizar o grupo determinado nesta primeira fase. Os insumos são suficientes, além das seringas, os EPIs também foram adquiridos.

Para completar, o Prefeito Márcio Amaral solicitou à população um pouco mais de paciência e falou sobre a reunião que vai ser realizada nesta sexta-feira em Uruguaiana onde os 11 prefeitos dos Municípios que fazem parte da AMFRO irão formar um grupo de cogestão o que vai beneficiar a região em relação aos Decretos do Governo do Estado. ” O momento é de exceção” – disse o Prefeito reiterando o pedido para que a população mantenha os protocolos sanitários.