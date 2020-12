Garoto alegretense de 9 anos é mais um youtuber prodígio

Compartilhe















Aos 9 anos, Bento Silveira, youtuber mirim coleciona fãs com conteúdo infantil. O canal foi criado há cinco meses e, hoje, já tem mais de 1.370 seguidores.

Não é loucura dizer que nos dias de hoje, o sonho de ser youtuber já é uma realidade para muitas crianças e jovens. Isso porque o YouTube trouxe um diferencial muito grande em relação aos demais canais e a interatividade é muito grande, o que é comprovado com a explosiva audiência de muitos.

A reportagem do PAT, conversou com o alegretense Bento Silveira e soube um pouco mais sobre essa experiência de ter um canal para “espantar” a monotonia deste período de pandemia. Ainda um pouco tímido, o youtuber mirim, descreve que depois de ter o canal demorou cerca de quatro dias para postar o primeiro vídeo, a explicação foi pela vergonha inicial em falar para a câmera. Mas, muito esperto, o pequeno que já traz o talento relacionado à arte desde pequeno, pois com apenas dois anos, já se descava com uma gaita e demonstrava que a pouca idade não era empecilho para exibir sua paixão pela música e por tocar o instrumento. Bento fazia o maior sucesso com sua gaita por onde passava. Depois, movido pelo despertar do novo, sempre consumiu muitos livros, pois a leitura o encanta. Não satisfeito em ser apenas leitor, Bento também passou a ser escritor e por um determinado período escreveu mais de 40 livros, alguns com histórias mais diretas, outros com texto e desenhos. Tanto que, em um evento no Piquete Ícaro ferreira da Costa, ele expôs e vendeu seus livros – destaca orgulhoso do feito.

Mas, este ano, antes do início das aulas online, surgiu a ideia do canal. Com o apoio incondicional da mãe, Anna Paula Silveira, eles demoraram algumas horas, fala sorrindo, para compreenderem como era realizada a conta para o canal, mas no final deu tudo certo. Muito dinâmico, inteligente e confiante, Bento começa a entrevista tímido, mas logo já está bem à vontade. Os personagens da Disney são os favoritos e tiveram uma sequência de episódios que ele avalia como um série, pois durante um período os assuntos são relacionados sobre o mesmo tema, atualmente a série é sobre o Natal. Bento acrescenta que quando iniciou o canal tinha o nome de Dia do Agito com Bento Silveira, porém, hoje é apenas o seu nome para ficar mais direto.

Dentre todos os pontos positivos, chama atenção quando ele aponta que, para realizar o post, dependendo do assunto, previamente é realizado um estudo sobre o assunto, pois ele não gosta de ler, a transmissão tem que ser ao natural e isso só acontece se tiver se apropriado do tema. ” Quando realizei os primeiros vídeos tinha vergonha e não tinha a mesma empolgação de agora. Sempre fiz tudo sozinho, a filmagem e edição. Há 25 dias, tenho uma pessoa que me auxilia na edição e, agora também, já estou com um lugar mais apropriado para fazer as transmissões, agora tem cenário”- pontua.

Acompanhado da mãe, Anna Paula destaca que a iniciativa do filho foi muito produtiva. Ela acentua que ele também desenvolveu muito mais a pesquisa. O gosto pela leitura sempre foi um ponto muito positivo, isso vem desde o berço, pois toda a família é muito ligada à literatura. Ele está sempre me surpreendendo, mas de maneira boa – comenta.

Para concluir, Bento cita que os vídeos que realizou no dia do seu aniversário e sobre a coleção de gibis da Turma da Mônica foram um dos mais acessados. E de forma muito direta, deixa um recado para todas as crianças e jovens que também pensam em se desafiarem com youtubers:” faça do seu jeito e com o tempo tenho certeza que você vai evoluir”.

Bento, que tem uma rotina bem organizada e sempre que possível posta um vídeo novo pelo menos uma vez no dia de segunda à sexta, também deixa o convite para que todos acessem o seu canal. De preferência que sigam, deixem um like, curtam e compartilhem suas publicações. Além do canal no Youtube, ele também faz o convite para os amigos através do WhatsApp e do instagram.

Abaixo alguns vídeos e o link do canal:https://youtube.com/channel/UCPG9ZKA3u8vKI9lgSCj33ZQ