Nestes últimos dias, além do número de casos de Covid, parte da população está desorientada em relação aos atendimentos

“É preciso conscientização. Ainda há muita aglomeração, fica difícil até mesmo de fiscalizar. Pois a equipe está reduzida. Há fiscais que positivaram e isso defasou ainda mais o grupo. Além do receio, pois muitos já foram agredidos verbalmente, apedrejados e ameaçados” – disse Secretária Haracelli Fontoura.

A ponderação é em razão do questionamento que a reportagem do PAT fez sobre o atual momento da pandemia no Município. Haracelli cita que a informação de que toda rede de saúde está cansada é a realidade. Pelo número de pessoas ativas, tem postos que estão atendendo cerca de 200 pacientes, é preciso que todos tenham responsabilidade, pois há àqueles que ainda passam endereço e número de contato errados. A Secretária reitera que todos as ESFs têm médicos. Os profissionais que tiveram que ser afastados ou estão de férias foram e são substituídos por outros profissionais e o atendimento acontece pela manhã ou à tarde – explica.

Outro dado importante, são os atendimentos na UPA. Segundo a Secretária Haracelli, uma reunião com a equipe foi realizada e deverá ter ajustes nos atendimentos pois as pessoas estão passando pelas ESFs e mesmo com todo o atendimento e orientações estão procurando a Unidade de Pronto atendimento, o que está provocando um fluxo bem intenso. ” Os pacientes vão na UPA com o objetivo de realizarem o exame da Covid-19, porém, se não foi solicitado pelo médico da Estratégia é por que não é o período ou não tem indicação naquele momento para o teste” – completa.

Em relação à vacina, a Secretária acrescenta que ainda não há uma posição oficial sobre o número de doses e quando Alegrete vai receber. O lote inicial será para profissionais da área da saúde, idosos acima de 75 anos e idosos em asilos. Mas o período, ainda não foi anunciado pois será através da 10ª CRS.