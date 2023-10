A criatividade de moradores da Progresso que fazem trenzinho de tonel para brinquedo da criançada

E da área de locução em frente a lojas, Sandro André dos Santos Ferreira, 51 anos, está desbravando uma nova atividade. Locução e entreterimento com as pessoas levou a pesquisar sobre brinquedos para crianças. E assim surgiu o trenzinho feito de tonel.

Sandro, junto com o sócio Patrick Gindri, constroi tudo em casa e cada vagão é feito de tonel cortado, com banco para as crianças se acomodarem. A locomotiva que vai puxar os vagões ainda não foi construída e terá motor de moto. E o trenzinho, com 10 vagões, será para lazer das crianças. – Esses carinhos já eram para estar prontos em 2020, antes da pandemia que parou quase tudo, observa Sandro. Agora estou cuidando de um problema de saúde, mas logo retorno para o projeto. Na voltinha experimental com apenas 3 vagões puxados por uma moto pelo bairro onde mora, os trenzinhos chamaram a atenção da criançada.

A inovação do trenzinho feito de tonel

Quando estiver tudo pronto a “locomotiva” vai estar em locais estratégicos da cidade e a criança terá direito a uma volta, pipoca e ainda brincar no pula pula ou piscina de bolinhas. O valor ainda não foi definido pelos donos do projeto que já tem registro.