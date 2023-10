Casamento Coletivo teve mais uma reunião preparatória

O gabinete do vereador Moisés Fontoura, em parceria com o Cartório de Registro Civil, realizou no sábado (7), no Plenário Gaspar Cardoso Paines, na Câmara de Vereadores, a segunda reunião com os 26 casais que participarão da quarta edição do Casamento Coletivo de Alegrete. O projeto visa beneficiar casais que enfrentam dificuldades financeiras para formalizar sua união civil. Muitos já vivem juntos há bastante tempo e desejam regularizar sua situação legal.

A cerimônia deste ano está agendada para o dia 28 de outubro no Parque Lauro Dornelles, com um plano de contingência em caso de chuva, transferindo-a para o pavilhão da Feind. Além disso, está programado um coquetel na Câmara de Vereadores no dia 26 de outubro às 19h30min, onde será realizado o sorteio de prêmios, incluindo um par de alianças e uma noite de núpcias, entre outros brindes.

Durante a reunião, foram discutidos os últimos detalhes relacionados à documentação necessária para o casamento, bem como as informações sobre os casais que precisarão de assistência adicional, como maquiagem e buquês de flores para as noivas.

Ao final da reunião, o vereador Moisés Fontoura conversou com um casal chamado Gil e Vera, que planejavam participar da edição anterior, mas tiveram que desistir devido a compromissos familiares. Desta vez, tudo está encaminhado para que eles possam se casar no evento.

O projeto Casamento Coletivo é uma iniciativa do gabinete do vereador Moisés Fontoura, Poder Judiciário e Cartório de Registro Civil e tem o apoio da Câmara de Vereadores, Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social e a parceria do Exército, empresas locais, como lojas, hotéis, floriculturas e salões de beleza, que contribuem fornecendo roupas e maquiagem para as noivas.