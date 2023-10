Grupo de capoeira Arte sem Fronteira realizou grande evento de batizado e troca de graduação

O 24° Batizado e Troca de Graduações foi um evento marcante, reunindo estagiários, alunos formados, monitores e o primeiro Contramestre da cidade, em uma jornada de celebração da tradição e dedicação à arte capoeira.

O evento, organizado pela Associação Cultural Capoeira, Arte Sem Fronteiras, liderada pelo Mestre Lindinho, reuniu praticantes de várias partes do Brasil. A programação começou com um caloroso café da manhã para receber os capoeiristas de fora, incluindo representantes de Porto Alegre, Getúlio Vargas, Uruguaiana e Santa Maria.

A programação teve início pela manhã com diversas oficinas de capoeira, ministradas por mestres e instrutores renomados, como o Professor Beto de Getúlio Vargas e o Contramestre Tigre do Grupo Liberdade. As atividades proporcionaram aos participantes uma oportunidade única de aprimorar suas habilidades e conhecimentos na arte da capoeira.

Após as oficinas, o momento mais esperado do evento chegou: o batizado e a troca de graduações.

Desde os mais jovens, como o pequeno Vicente de apenas dois anos, até os formados como Ousado, Artur, Jean Pé de Chumbo, Andreia Madame Rizzo e João Pedro Zangão, os capoeiristas foram gradativamente apresentados à comunidade, demonstrando seu compromisso e habilidades na arte capoeira.

Os destaques da cerimônia foram as graduações de monitor, alcançadas por Carlos Eduardo, o Zé Colmeia, e Delmo, o Café. Porém, o ápice da noite foi a graduação de contramestre de Alexandro Pereira dos Santos, também conhecido como Fumaça. Sua trajetória impressionante inclui três títulos de campeão gaúcho de capoeira e a participação na primeira seleção brasileira da história da capoeira, em 2000, em São Paulo.

Emocionado, Mestre Lindinho parabenizou seu aluno e compartilhou a importância histórica deste momento não apenas para Alegrete, mas para a capoeira brasileira como um todo. Ele enfatizou a responsabilidade do novo contramestre em preservar e disseminar a tradição da capoeira, tornando-se um guia e mentor para futuras gerações.

Após as cerimônias, uma roda de capoeira aberta reuniu capoeiristas de todas as graduações e cidades, promovendo a interação e o compartilhamento de experiências. O evento foi encerrado com uma animada janta de confraternização, onde todos puderam celebrar não apenas as conquistas individuais, mas também a riqueza cultural e histórica da capoeira.

O mestre Lindinho, que começou a ensinar capoeira em Alegrete em 4 de julho de 1995, refletiu sobre o impacto positivo que a capoeira teve na comunidade, especialmente como uma ferramenta de redução de danos para aqueles lutando contra o vício em álcool e outras drogas.

A Associação Cultural Capoeira, Arte Sem Fronteiras, liderada pelo mestre Lindinho, continua a expandir suas fronteiras, agora também presente em Cuba, onde um aluno cubano ensina a capoeira aprendida em Alegrete.

Este evento não apenas celebrou a capoeira como uma arte física e cultural, mas também destacou seu papel como uma filosofia de vida, ensinando respeito, disciplina e comunidade. Mestre Lindinho e seus alunos, incluindo o novo contramestre Fumaça, continuam a ser inspirações vivas dessa rica tradição, mantendo viva a chama da capoeira para as futuras gerações.