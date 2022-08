A criminalidade está em alta, além da venda de produtos ilícitos, denunciam moradores do Bairro Ulisses Guimarães

Há anos, vêm sendo desenvolvidas várias ações em prol do bairro como: pracinha, arborização, saneamento, entre outros.

Porém, nos últimos dias, o aumento de furtos e arrombamentos têm preocupado a comunidade. Conforme alguns moradores que falaram com a reportagem e pediram para manter o anonimato, por medo de represálias, no bairro há cerca de quatro ou cinco locais que estão realizando a venda de produtos ilícitos, com isso, o aumento de furtos – pontuam.

“Muitas pessoas não realizam ocorrência, em razão de que precisam de um tempo para irem até a Delegacia, outras pelo fato de que são pequenos furtos, mas a incidência tem sido cada vez maior.

Sabemos do grande trabalho realizado pela Brigada Militar e, quando havia o policiamento comunitário era ainda melhor, pois a viatura passava com mais frequência no bairro. Hoje, até mesmo pelo que sabemos o problema também está no contingente de PMs. Tudo isso, deve ser avaliado pelos nossos governantes em todas as esferas.

Precisamos de mais policiais para Alegrete, a segurança é um item fundamental e pode começar pela cidade por meio da Prefeitura, Câmara de Vereadores, Governo do Estado, entre outros. É preciso olhar com mais atenção para o Município pois a situação está ficando delicada. É necessário que a segurança seja uma das prioridades”- destacaram.