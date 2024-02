A dengue já está entre nós

O estado do Rio Grande do Sul confirma o terceiro óbito por dengue neste ano de 2024.

Em Alegrete, a situação é muito grave em relação aos focos do mosquito e, até o momento, são dois casos confirmados para a doença e cerca de 20 suspeitos. Os exames foram enviados ao Lacen.

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), vinculado à Secretaria da Saúde (SES), confirmou nesta sexta-feira (9/2) o terceiro óbito por dengue no Rio Grande do Sul este ano. O óbito confirmado é de uma mulher de 71 anos residente em Santa Rosa com comorbidades, ocorrido no dia 2 de fevereiro.

O município de Santa Rosa apresenta incidência de 289,5 casos prováveis de dengue (casos notificados, excluindo os descartados por outra causa) por 100.000 habitantes, com circulação até o momento de vírus dos tipos 1 (DENV1) e 2 (DENV2).

A Secretaria de Saúde de Alegrete reforça que as pessoas devem procurar atendimento médico nos serviços de saúde assim que perceberem os primeiros sintomas, dessa forma é possível evitar o agravamento da doença e a possível evolução para óbito.

Neste ano, 2024, o Rio Grande do Sul já registra 3.193 casos confirmados da doença, dos quais 2.874 são autóctones (o contágio aconteceu dentro do Estado).

Os demais são importados (residentes do Rio Grande do Sul que foram infectados em viagem a outro local).

No estado em 2023 foram mais de 34 mil casos autóctones. Ao todo, foram 54 óbitos em virtude da dengue.