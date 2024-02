Estacionamento Rotativo vai operar na segunda de Carnaval em Alegrete

A tendência é de ruas vazias e pouco movimento na próxima segunda-feira (12), em Alegrete. Tudo por conta do fechamento do comércio varejista, por conta de um acordo entre sindicato e classe patronal. Apenas os supermercados vão abrir no horário normal.

O Decreto Municipal 001/2024 delibera facultativo para os servidores, no entanto não faz referência quanto à liberação do estacionamento. O serviço explorado pela BR Parking irá operar normalmente na próxima segunda. A reportagem entrou em contato com a empresa que tem sede na cidade de Santa Maria. Conforme informado, a empresa presta serviço para sete prefeituras no RS, e o município não havia solicitado a não operação. Devido a isto, o sistema irá funcionar das 9h às 17h. Questionada, a empresa respondeu que no ano anterior, o serviço foi feito até o meio-dia em virtude do movimento fraco.

A reportagem do PAT tentou contato com o prefeito Jesse Trindade e o secretário de segurança e mobilidade pública Daniel Rosso, e até a publicação desta notícia não obteve retorno.

Atualmente a área azul contempla 866 vagas, mais 20 para deficientes físicos e mais 40 para idosos. Além disso, são 14 monitores, um fiscal e um gerente operacional. No rotativo, a cada meia hora o motorista paga R$ 1,10 e se permanecer uma hora estacionado precisa desembolsar R$ 2,15. Já se precisar de 1 hora e meia o valor cobrado é de R$ 3,20 e 2h, estacionado o motorista precisa pagar R$ 4,25.