Lojista começa a realizar o sonho de Matteus do BBB: oferecer um pouco de conforto à sua família

No dia 7 de fevereiro, o PAT destacou o relato do participante de Alegrete sobre as dificuldades financeiras enfrentadas por sua família e a simplicidade de sua residência.

Em conversas com outros participantes, Matteus compartilhou seu desejo de conquistar o prêmio do programa, almejando proporcionar uma vida melhor para sua avó materna, Dona Neuza Maria França da Silveira, de 81 anos, e também para sua mãe, Luciane Amaral.

Durante sua permanência na casa, Matteus enfatizou suas origens e tradições, demonstrando conhecimento e profundidade em suas interações. Ele descreveu a casa onde vive com sua avó, uma tia e um irmão como sendo de zinco, o que torna o ambiente extremamente quente, especialmente nos dias de temperatura elevada, já que não dispõem de ar condicionado.

Quanto à sua situação financeira, Matteus revelou que sua renda era de 300 reais, proveniente de um projeto na faculdade (Engenharia Agrícola), e que sua avó e tia também recebem pensões. Sua mãe e padrasto, Luciano, contribuem sempre que possível com carne, ovos e leite. Ele ressaltou que, embora não haja escassez de alimentos, enfrentam limitações financeiras.

Em virtude dessas circunstâncias, o empresário das lojas Multi 10, localizadas próximas à Rádio Nativa FM e ao Portal Alegrete Tudo, sensibilizou-se e decidiu doar uma TV de 32 polegadas e um ar-condicionado.

Luciane Amaral, mãe de Matteus, conversou com o PAT e informou que as doações já foram entregues, expressando sua gratidão pelo gesto de carinho, não apenas nesse caso, mas em todas as demonstrações de amor ao filho, que está sendo reconhecido em todo o Rio Grande do Sul. Matteus já completou um mês no BBB sem jamais ter sido indicado ao paredão. Ele já ocupou o posto de líder e foi anjo em duas ocasiões.