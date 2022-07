A despedida a Geandre foi do jeito dele

Uma vida precocemente interrompida de forma brutal. Cessaram, diante de disparos de arma de fogo, sonhos, alegrias, vitalidade, amor e muitos planos, porém, não calaram os amigos, os familiares e as pessoas que para sempre vão amá-lo, pois será eterno no coração de todos.

A despedida a Geandre Aguiar Gomes, de 27 anos, foi enternecedora e teve tudo o que ele amava e vibrava diariamente. Um dos amigos falou com o PAT e disse que, a pedido dos pais, eles realizaram uma homenagem como Gege ou Mico, sempre esteve como autor, sendo alegre, amigo e muito feliz ao som das músicas que amava e seu carro que era um sonho, assim como, o convívio com os pais e os amigos, parceiros que ele tinha como irmãos.

No cortejo, da rua Daltro Filho até o Cemitério Público Municipal, buzinaço, aceleradas e música. O pedido de justiça também ficou em uma das músicas do MC Kevin – O Chris feat. Mc Caja – Espera Eu Chegar.

Nos rostos, as lágrimas não cessavam e todos, ainda, pareciam incrédulos com a despedida que ocorreu por um crime violento, um adeus em decorrência de uma tragédia.

Foram centenas de pessoas que estavam ali, para dar o último adeus ao jovem que estava em ascensão e com muitos planos. Um apaixonado por carros, fotografias e, desde o final do ano passado, também passou a se destacar como promotor de eventos.

Gege ou Mico, como era chamado, tinha um número muito expressivo de amigos. Ele era o caçula da professora(aposentada), Marta Aguiar e do mecânico Priamo Gomes.

Marta, ainda muito emocionada, disse que é grata pelo amor plantado pela sua semente. Ela, ainda, está buscando forças para continuar em frente. “Perdi um pedaço de mim e em troca ganhei muitos filhos.

Nesses filhos vou buscar o acolhimento e luz”- citou.

Um dos amigos falou com o PAT e preferiu não se identificar, ele citou que há anos tinha uma grande amizade com Gege e que todas as manifestações são pedidos de justiça para que os acusados não fiquem impunes.

Na sequência completou:

“O Geandre era um cara super de bem com a vida. Tudo que ele se propôs a fazer, realizou com muito amor e intensidade.

Tanto na fotografia, a paixão por carros e som automotivo, a produção de eventos, tudo com muita dedicação e muito amor.

O sonho da vida dele, era ter um Gol, por mais que a Marta quisesse que ele ficasse com o Logan que era dela, ele insistia que queria ter o carro da vida dele, e conseguiu.

No dia 14, (quando foi assassinado), passou o dia inteiro envolvido com o Gol, na oficina do pai, outra paixão que ele tinha desde criança.

Entendia muito sobre carros, amava isso, além disso, a fotografia, era um ofício que realizava com muita maestria e durante anos trabalhou na cobertura de eventos e “retratos”.

Mais recentemente, encontrou uma nova paixão dentro da fotografia, o registro feito de carros.

Mesmo sabendo que, aqui em Alegrete, esse nicho era pequeno, ele se dedicava e fazia com muito amor essas fotografias, dos carros dos amigos ele fez a maioria.

Gostava de mais de viver a vida, não tinha atrito com ninguém, conhecia e se dava com todo mundo, era GG pra cá ou Mico pra lá e a produção de eventos surgiu no final do ano passado, onde as coisas estavam começando a se normalizar por conta da pandemia.

Em mais esse ofício, igualmente, dedicado, sempre muito preocupado pra que não faltasse nada e também com a boa repercussão das festas. Na nossa última produção, realizou mais um sonho, de levar os pais dele pra prestigiar o evento, onde tinha o “dedo” dele.”- encerrou.

O crime:

Geandre Aguiar Gomes, de 27 anos, foi assassinado com, no mínimo, cinco disparos de arma de fogo que o atingiram, na noite da última quinta-feira.

Ele estava saindo de casa, na companhia da mãe, para jantar, quando eles foram surpreendidos por dois indivíduos em uma moto vermelha, em que um deles desceu e efetuou os disparos.

Mesmo socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Gege residia com a mãe no bairro Progresso.

A Polícia Civil está investigando o caso desde a noite do homicídio. A Brigada Militar também realizou o atendimento da ocorrência na noite do dia 14.

A postagem:

Em março deste ano, Gege fez a seguinte postagem em seu Instagram:

“Quando eu tinha 13 anos eu sonhava com um Golinho, aos 26 meu sonho virou realidade. Quando entrei nele e dei a primeira volta meu coração estava disparado e eu me encontrava em prantos.

Amor, sabe? Do tipo que não tem explicação, amor mesmo, aquele que anda junto com ódio. hahahah

Logo, achei necessário fazer umas fotinhos dele, pra eternizar o meu sonho.

Segue essa sequencia que fiz lá no estacionamento daquele mercado da Bento.