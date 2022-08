Polícia civil prende suspeitos de execuções e apreende armas em Alegrete

Share on Email

A Polícia Civil, na tarde desta segunda-feira (15), por meio dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete e com o apoio dos policiais civis da DECRAB Alegrete, sob a coordenação da Delegada Fernanda Mendonça, efetuaram cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A ação foi na residência de um suspeito, em investigação acerca dos últimos homicídios ocorridos na cidade.

Durante o cumprimento do mandado em residência, no bairro Nova Brasília, foram apreendidos vários objetos relacionados a práticas criminosas, dentre eles duas armas de fogo, um simulacro, munições de calibres 22 e 32, touca ninja, celulares e valores em dinheiro.

O morador do local, de 34 anos, foi preso em flagrante pelo delito de posse ilegal de arma de fogo, encaminhado à DPPA para os trâmites de praxe e posteriormente ao presídio, onde ficará à disposição da justiça.

Ainda na mesma tarde, policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete cumpriram mandado de prisão temporária de um jovem de 19 anos, suspeito de ser o autor de um dos homicídios ocorridos no mês passado na cidade.

Ele já estava recolhido ao Presídio e seria liberado, porém, com o cumprimento do mandado, será mantido segregado no estabelecimento prisional.