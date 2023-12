A emoção de alunos dos 2º anos da Lions Clube com livro sobre suas vivências

O projeto, conforme o diretor da Escola, Daltro Silva tem como objetivo explorar as vivências dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, da EMEB Lions Clube. A obra Um Dia Especial na Minha Vida, onde por meio do exercício da escrita narrativa dos alunos, buscou desenvolver a reflexão, a expressão emocional e a criatividade por meio da escrita e ilustração.

O acolhimento a um autista, pela monitora do nível B do Lions, emocionou na Cantata de Natal

-Espera-se que os leitores no contato com cada história possam viajar para um mundo cheio de significado para cada criança, que a partir da escrita deste dia especial trazem elementos significativos a respeito do que é valioso para cada uma delas e das memórias especiais guardadas em seus corações, as quais nos revelam um grande tesouro de memorias afetivas, salinta a direção da maior escola municipal.