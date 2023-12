Vereadores de Alegrete buscam recursos em Porto Alegre para reforma do Oswaldo Aranha

Ali foi definido que uma comitiva iria a Porto Alegre, gestionar junto à Casa Civil ações emergenciais, assim como aporte de recursos para recuperação do prédio histórico, símbolo do sistema educacional em Alegrete.

Na última terça-feira (05), o secretário da Casa Civil, Artur Lemos, recebeu a comitiva alegretense, composta pelos vereadores, Bispo Ênio, vice-presidente da Câmara Municipal, Moisés Fontoura, Firmina Soares e Fátima Marchezan, assim como o diretor da escola, professor Ernesto Viana, professora Sara Cardoso, da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, e o jornalista Nilson Gomes, representando o Centro Empresarial.

O visita na entidade faz parte do cronograma de atividades que o poder legislativo tem que cumprir. Essa busca por melhorias no prédio é bem antiga, os vereadores estão imbuídos a bastante tempo nessa causa para conseguir recursos que garantam uma reforma no prédio do Oswaldo Aranha.