A equipe da Fronteira Internet deseja a todos um Feliz e Próspero 2023

Nos despedimos do ano de 2022 com a certeza de dever cumprido. A nossa proposta de oferecer um provedor de internet com ultravelocidade, 100% fibra óptica e uma equipe qualificada nos trouxe não apenas clientes, mas sim, amigos.



Toda conquista só é válida a partir do momento que podemos contar com pessoas que acreditam em nosso trabalho.



Estamos em milhares de lares espalhados por toda a fronteira, fazendo a diferença.



Fronteira Internet veio para surpreender! E para 2023, esperamos continuar a parceria, cumprindo com a missão de conectar você com o mundo de possibilidades que somente a internet oferece.

Um Feliz Ano Novo repleto de saúde e novas possibilidades!

São os votos da direção e colaboradores da Fronteira Internet.

Em Alegrete, duas filiais, localizadas:

• Av. Assis Brasil, n° 303 – Centro;

• Av. Tiaraju, n° 521 – Sala 04 – Zona leste.

Para obter mais informações sobre os planos e serviços ligue: 55 3421 3642 ou se preferir chame pelo Whats: 55 9 84467427 e 55 9 84464523.

Fronteira Internet, 100% fibra óptica!

Aline Menezes