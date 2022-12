Polícia Civil já ouve suspeitos do assassinato desta madrugada nos Canudos

Na manhã desta sexta-feira(30), Alegrete contabilizou mais um homicídio chegando a 13, neste ano de 2022.

A polícia civil iniciou diligências tão logo teve conhecimento do crime. Larissa dos Santos Menezes foi morta com no mínimo sete facadas, nesta madrugada, no bairro Canudos.

Informações apuradas pelo PAT, dão conta de que dois homens estão na Delegacia de Polícia para serem ouvidos.

São os dois indivíduos que estavam na residência, na rua Padre Caio, com a vítima.

A investigação prossegue e durante à tarde, novas informações acerca do caso, serão divulgadas.

Um dos homens, já possui antecedentes criminais, de acordo com relato de fontes ao PAT.