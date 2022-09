A expectativa de votos dos candidatos de Alegrete nesta eleição

A lição da doceira Lilian é puro incentivo e motivação

Lúcio do Prado que concorre pela terceira vez a Deputado Estadual, pelo PP, diz que espera fazer mais votos dessa vez visto que a cidade quer ter seu deputado estadual. -Fiz um trabalho forte em todo o Estado e espero que os alegretenses votem em alguém daqui, porque prometo apenas muito trabalho.

Lúcio do Prado

Paulo Berquó do PT concorre pela primeira vez a estadual e disse que a campanha é diferente e muito gratificante. Ele sentiu o acolhimento e apoio nos bairros e nas casas que chega levando suas propostas e pessoas que dizem sim a sua candidatura.

Moisés Fontoura concorre pela primeira vez a deputado estadual pelo PDT e diz que vem realizando um bom trabalho em Alegrete, mostrando sua plataforma. Tenho ido em cidades da Região e com boa receptividade. A gente quer que o alegretense nos ajude a ir para Assembleia Legislativa. Fomos muito bem recebidos nos bairros e cresceu a campanha na última semana. Depois de 24 anos queremos ocupar uma cadeira na AL, porque Alegrete merece ter o seu deputado.

Já à Câmara Federal, concorre o alegretense Afonso Motta que busca mais uma releição e acredita que pelo trabalho vai fazer mais votos em Alegrete e também fora dele. É a oportunidade da cidade ter o seu deputado federal de novo, porque será muito difícil essa oportunidade de ocuparmos uma cadeira na Câmara Federal de novo.

Outro candidato a federal, pelo MDB – Vagner Fan, comenta que a campanha está boa com apoio de alegretenses e fora da cidade.

-Sabemos do nosso trabalho e foco no que acreditamos fazer e chegamos ao fim da campanha agradecendo pelos apoios.

Vagner Fan

Já o comitê da majoritária para a Presidência do Brasil do candidato Bolsonaro acredita conquistar cerca de 60% dos votos de Alegrete. A coordenação se diz surpresa pela quantidade de pessoas pedindo material no comitê.

Eleitores não podem ser presos, a não ser em flagrante delito

A coordenação da campanha de Ciro Gomes, em Alegrete, ressalta que o que se vê nos bairros não reflete a vontade popular, por essa polarização no Brasil. As pessoas querem mudanças e o candidato do 12 vem com essa proposta, diz a Coordenação do PDT aqui no Município.

O comitê do Partido dos Trabalhadores informou que sente que nos bairros e vilas as pessoas querem mudança e os votos foram conquistados, aqui no Município, para o candidato do PT.

Temos mais uma alegretense que concorre a suplente de senador pelo PDT, a vereadora Dileusa Alves.