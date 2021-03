A geografia da Covid nos bairros da cidade e a incidência em cada um

Compartilhe















Na última semana a Prefeitura Municipal de Alegrete lançou um Programa de Monitoramento da Covid-19 desenvolvido com objetivo de informar e monitorar os casos confirmados inicialmente nas regiões atendidas pelas Estratégias da Saúde da Família (ESFs).

Na segunda-feira(29), o quadro de acordo com os gráficos desenvolvidos pelo estatístico Marco Rego, demonstravam que que as áreas de maior comprometimento são das ESFs – Piola, Nova Brasília e Dr Romário. Destas Estratégias da Saúde da Família, também foram mapeados os bairros mais afetados pelo novo coronavírus entre eles são: Novo Lar, Avenida Caverá e Favila.

O Município tem 16 Estratégias da Saúde da Família e este mapeamento auxilia a população a compreender os dados de forma mais objetiva. Os números são atualizado por região de cada ESF, que atende vários bairros.

Conforme os gráficos, a ESF da Piola corresponde a 4.39% da Nova Brasília, 3.81% e da Dr Romário 3.78% da área comprometida em relação aos casos positivos. Dos bairros citados a situação fica da seguinte forma, Novo Lar com 6.12%, Avenida Caverá com 6.11% e Favila com maior índice sendo 10,75%. Nos gráficos abaixo a incidência nos demais bairros.