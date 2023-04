A Festa do trabalhador está cancelada; há previsão de viração no tempo e chuva para segunda-feira

A virada do tempo poderá trazer mudanças bruscas na temperatura, rotina e nos planos de muitas pessoas. Infelizmente, esse será caso do evento “Tributo – A Festa do Trabalhador”, que estava programado para ocorrer na Praça Getúlio Vargas em comemoração ao Dia Mundial do Trabalhador – das 16h às 21h, na próxima segunda-feira(1º). Entretanto, devido à previsão de chuvas e instabilidade no tempo, o evento teve que ser cancelado e será realizada em nova data a ser divulgada.

O site Climatempo alertou que neste domingo à noite, a instabilidade pode chegar a algumas regiões, como a Fronteira Oeste, a Campanha e o Sul. Na segunda-feira, a precipitação deve se espalhar para todas as áreas do Estado. Para Alegrete, a precipitação de acordo com o Climatempo é de mais de 20mm, na parte da noite, durante o dia, há pancadas de chuva e tempo ficará nublado.

Apesar desse imprevisto, é importante lembrar que a amplitude térmica típica do outono continua ocorrendo no Estado. Isso significa que as manhãs serão mais frias, mas as temperaturas tendem a aumentar ao longo das tardes.

Mesmo com o cancelamento do Tributo, não podemos esquecer da importância desse dia. É uma data que celebra a luta e as conquistas dos trabalhadores ao redor do mundo. É um momento para homenagear aqueles que dedicam suas vidas ao trabalho. Mesmo que não possamos comemorar como planejado, com grandes shows na Praça Getúlio Vargas, todos devem sempre valorizar e reconhecer a importância do trabalho e dos trabalhadores em suas vidas.