Violento acidente em cruzamento deixa um ferido; ambos condutores negaram-se a realizar teste do etilômetro

Na madrugada de domingo(30), por volta das 02h e 35 min, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na rua General Samapio, onde um acidente de trânsito havia ocorrido. Chegando ao local, a equipe constatou que um homem de 38 anos conduzia um Ford/Versailles quando no cruzamento com a rua General Arruda teve a frente cortada por um Chevrolet/Tracker conduzido por um homem de 59 anos.

O passageiro do Versailles, um homem de 29 anos, sofreu escoriações na mão direita e já havia ido por meios próprios receber atendimento médico. Os dois condutores envolvidos no acidente negaram-se a efetuar o teste do etilômetro, o que levou a equipe a tomar as medidas cabíveis e realizar o registro do fato no local.

Acidentes de trânsito podem ocorrer a qualquer momento e são muitas vezes causados por descuidos ou imprudências dos condutores. Nesse sentido, é importante que os motoristas tenham consciência da responsabilidade que possuem ao dirigir um veículo e adotem comportamentos seguros no trânsito.