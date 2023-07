Formação dos alunos do cívico- militar do Oswaldo Aranha chama atenção na Avenida

A Escola Estadual Oswaldo Aranha mesmo diante da polêmica com fim pelo governo federal do Projeto Cívico- Militar que não será efetivado em 2024 em muitas escolas do Brasil, vai manter as atividades do 1ª ao 9º ano, aqui no IEEOA, com ligação com a SEDUC. São 10 turmas de estudantes que recebem várias orientações de disciplina e civismo, dentro do ambiente escolar e aplicam também na convivência no dia a dia na cidade.

O instrutor, policial militar aposentado- Sargento Acosta, trabalha com as crianças quando estes não tem aulas regulares, porque faltou algum professor ou antes de entrarem em sala para alguma atividade. No dia 17 houve uma formação com as turmas que integram o projeto cívico -militar em frente ao prédio do Oswaldo Aranha da Avenida Freitas Valle. Todos uniformizados, os alunos realizaram as atividades. Alguns pais vieram assistir os filhos e comentaram que sentem diferença no comportamento deles, desde que iniciou o projeto ainda em 2022. Tatina Prates que tem uma filha de 12 anos na Escola quer que o projeto continue e confirma que até as notas da menina melhoraram desde que iniciou este trabalho.

Tatiana Prates e a filha do 6º ano

Alguns professores dizem que as crianças passaram a entender melhor que se deve respeitar os professores e o ambiente escolar. A formação já visa as comemorações de 7 de setembro em Alegrete.