A importância de hidratar o corpo no calor

As temperaturas em Alegrete normalmente são bem elevadas nos meses do verão. E daqui para frente a média fica em torno de 33°C

Esse clima exige cuidados especiais para todas as pessoas que devem fazer ingestão de muita água e alimentos leves de preferência feitos no dia para evitar infecções intestinais.

Em relação às crianças, aos que são alimentados com leite materno os cuidados ficam por conta de usar pouca roupa, os banhos regulares e jamais expôr os bebês ao sol. As crianças ainda pequenas, os pais ou responsáveis, devem oferecer água e ter cuidados com a alimentação.

Quem tem idoso em casa também tem que observar cuidados especiais com a ingestão de água, porque normalmente eles não pedem, mas precisam par hidratar o organismo.

Todas as demais pessoas devem tomar muita água, porque o calor exige o corpo bem hidratado. Comer frutas, verduras, legumes é o mais indicado quanto está muito calor.

QUER MAIS MOTIVOS PARA BEBER ÁGUA TODOS OS DIAS?

A água auxilia a regular a temperatura corporal. Nos dias mais quentes, é natural que o corpo aumente sua temperatura e elimine uma maior quantidade de água, por meio da transpiração, visando manter a temperatura normal. Assim, ao beber água, você auxilia o corpo a controlar sua temperatura e mantê-lo mais confortável ao longo do dia.

Além disso, tomar água mesmo sem sentir sede evita a desidratação corporal. Isso porque a sensação de sede surge quando o organismo está em processo de desidratação, algo que deve ser evitado. Nos dias mais quentes, é necessário consumir ao menos dois litros de água todos os dias.

Para finalizar, a água fornece oxigênio às células corporais e ajuda a eliminar toxinas prejudiciais ao organismo que podem originar problemas de saúde.

Por isso, não deixe para tomar água somente quando estiver com sede, afinal, esse líquido é essencial para todas as células, tecidos e órgãos do seu corpo.

Com informações do blog onodera