Inovação| Estação-tubo, um projeto futurista, será implantado brevemente em Alegrete

A obra acontecerá no terminal de ônibus localizado no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha.

A ideia é transformar a experiência dos alegretenses no transporte público, trazendo mais conforto, proteção e agilidade nos deslocamentos.

Outra função que justifica a criação da primeira estação é a concepção de uma personalidade para a cidade, repensando sua identidade visual e construindo uma infraestrutura em um espaço urbano já existente. Assim, nos posicionamos como referência em mobilidade urbana, com equilíbrio entre uma estética icônica e a funcionalidade trazida pelos tubos.

Hoje, as estações-tubo existem em mais de 250 cidades ao redor do mundo. Desta forma, teremos mais uma referência do Alegrete que habitará o imaginário dos turistas.

O projeto, que será licitado ainda no mês de março, é da prefeitura, por meio das secretarias de Planejamento e de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania. As obras devem iniciar no mês de abril.