Só que algumas delas vivem distantes da área urbana e estas são as que trabalham junto com os maridos ou companheiros em chácaras, granjas ou fazendas, num Município que ainda tem muita atividade nesta área.

Com obras dos camarotes paradas, carnaval de Alegrete é uma incógnita

E já que não vivenciam tudo o que as mulheres da cidade, em tese, tem acesso, o que se pode fazer para melhorar a vida e auto estima da mulher do campo.

A vereadora Dileusa Alves, da Procuradoria da Mulher na Câmara, informa que já existe uma proposta, entre Legislativo e UABA para que possam levar serviços às mulheres da área rural.

Dentre as atividades, estariam serviços de saúde física e mental acesso a informações previdenciárias, dentre outros, destaca a vereadora. -Com certeza as mulheres que vivem no interior precisam, merecem cuidados, atesta