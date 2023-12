A mamãe Noel que há 34 anos entrega presentes às crianças do bairro Olhos D’água de Natal

Uma prática que enche de satisfação a aposentada, Virgínia Iarto de Souza, há 34 anos, é participar da festa de Natal do bairro Olhos D’água de Natal com a entrega de presentes às crianças daquele bairro da Zona Sul de Alegrete. Ela conta que tudo começou com seu marido, Silvestre Melo Iarto ( in memorian), desde a invasão do bairro que depois foi legalizado.

-Ele faleceu e eu e minhas filhas continuamos essa ação social de dar presentes de Natal às crinças de lá. Eu compro, aos poucos, e a entrega na festa que a associação de moradores promove em Dezembro.

E Virginia diz com orgulho participar de atividades sociais em benefício da comunidade alegretense. No bairro Olhos D’agua, em especial, diz ter uma ligação especial e descreve como se fossem de sua família. Eu nunca esqueço de quando éramos crianças que deixávamos o calçado na janela ou na porta da casa esperando os presentes de Natal. E assim sentimos que aquelas crianças, também, iam se sentir felizes e começamos a realizar esta atividade de levar presentes de Natal àquela comunidade.

A mamãe Noel salienta que sua ligação com o bairro Olhos D’água é muito especial e diz que é como se fossem de sua família e tem um estreito contato com as famílias de lá. Este ano, ela já garantiu mais de 50 presentes às crianças que aguardam a Mamãe e o Papai Noel fazerem a entrega dos presentes no dia festivo, ainda não definido e organizado pela Associação de Moradores.