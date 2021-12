A Origem do Amigo Secreto

Share on Email

Não é de hoje que o amigo secrete é usado em datas comemorativas como o natal, ano novo e páscoa. Agora com o fim de ano chegando e o preço altíssimo do mercado, o amigo secreto passou a ser uma ótima escolha devido à economia na hora da compra de presentes que ele proporciona. Melhor comprar um do que cinco não é mesmo?!

Ainda não foi descoberta a verdadeira origem do amigo secreto, pois cada fonte revela uma região como a pioneira nessa troca de presentes. Mas confira a seguir as supostas origens:

Grécia Antiga

Na época havia muitas pessoas que ocupavam cargos importantes e, consequentemente, tornaram-se pessoas influentes. Com isso, em datas festivas os gregos escolhiam um membro aleatório através de um sorteio e o presenteavam, originando o amigo oculto.

Povos Nórdicos

Outra versão da história defende que o amigo secreto surgiu no século VIII, quando os povos nórdicos, popularmente conhecido como vikings trocavam presentes para celebrar os pactos que tinham com os Deuses. Todos ficavam esperando o sol surgir para trocarem presentes, e logo diziam: “que você jamais se esqueça dos Deuses sobre nós”, com o objetivo de findar a cerimônia.

Estados Unidos

Fontes defendem que o surgimento do amigo secreto foi no século XX nos Estados Unidos. No final do ano os operários queriam presentear os seus colegas de trabalho, mas a crise econômica enfrentada na época impedia que todos ganhassem presentes. Outro motivo que também complicava era o fato de nem todos serem amigos “verdadeiros” e assim, um podia ser mais beneficiado que o outro, gerando intrigas e reclamações. Então, para que ninguém ficasse de mãos vazias e que não houvesse problemas foi criado o famoso amigo oculto, o que resultou em uma equipe mais unida e alegre.

Ainda hoje é realizado não só no entre pessoas mais velhas, mas entre jovens e crianças, sendo usado como meio de economia e confraternização. Com o passar do tempo surgiram diversas ideias para implementar a situação, deixando mais divertida e curiosa, porém o significado e o objetivo continua o mesmo, que é juntar o pessoal e se divertir.

Curiosidade

Com as ideias borbulhando foi criado o inimigo secreto, que é uma variação mais irônica e divertida do amigo secreto original.

A brincadeira baseia-se em comprar coisas que tenha o objetivo de arrancar risos dos amigos, como um pente para o careca, uma caixa com várias outras dentro e uma máscara para o amigo não assustar ninguém. O negócio é usar a criatividade e aproveitar.

Geovanna Valério Lipa