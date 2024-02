A primeira agência agro da Sicredi Essência será inaugurada em Alegrete

Na manhã de terça-feira, 6 de fevereiro, ocorreu a assinatura da parceria entre a Sicredi Essência e o Sindicato Rural de Alegrete para a instalação da primeira agência agro da Sicredi Essência dentro do Parque de Exposições. O empreendimento tem como inspiração a cultura da nossa região e visa estar cada vez mais próximo dos produtores rurais e da comunidade. A Sicredi Essência acredita e investe no potencial do agronegócio e da agricultura familiar. Mesmo com a evolução da Cooperativa ao longo do tempo, especializando-se no atendimento às pessoas físicas e jurídicas (empresas), manteve seu DNA do agro, aprofundando cada vez mais esse atendimento, pois foi no agronegócio onde tudo começou. Prezando pelo verdadeiro interesse pelo associado, o ambiente proporcionará mais conforto para consultoria e desenvolvimento dos negócios, uma vez que o Parque de Exposições já é a casa do agronegócio.

O presidente da Cooperativa, Zeca Menezes, relata que o relacionamento do Sicredi não se limita somente à agência, pois a Cooperativa continuará próxima desse público, seja nas propriedades rurais ou em seus negócios na cidade. Tenho certeza de que a agência vem para valorizar cada vez mais a força do agronegócio e da agricultura familiar, possibilitando mais conforto nas consultorias financeiras e fortalecimento dos negócios com esse público.

Na ocasião, o diretor executivo da Sicredi Essência, Henrique Assis, revelou que o projeto foi pensado para gerar ainda mais conexão com o Agronegócio, e as obras já foram iniciadas com a previsão de finalização e inauguração no mês de março. A agência hospedará todos os associados Agro de Alegrete e também será uma plataforma regional para atendimento de associados Agro da região da Sicredi Essência, tendo seu funcionamento muito parecido com o das agências tradicionais, com a possibilidade de horários alternativos conforme os eventos do parque. Toda essa dinâmica será informada ao quadro social por meio de todos os canais disponíveis pela Cooperativa.