Hemocentro convida para o Bloco dos Que Salvam Vidas para doação de sangue antes do Carnaval

Com muitas pessoas de férias e a proximidade de eventos, a necessidade de manter os estoques em níveis regulares se torna um desafio ainda maior. Para enfrentar esta situação, a ação Bloco dos Que Salvam Vidas convida a população para doar sangue antes do Carnaval.

Em Alegrete, o Hemocentro Regional vai atender normalmente nesta semana, das 7h às 13h. Na segunda-feira (12) e terça-feira (13), não haverá expediente. O atendimento retorna na quarta-feira (14), de forma habitual.

Em período de festas e feriados prolongados, a importância da doação de sangue é ainda maior. O serviço do Hemorgs atende a cerca de 40 hospitais e necessita de todos os tipos sanguíneos, em especial em períodos como o Carnaval, quando há maior probabilidade de demandas de urgência e emergência.

A profissional Fernanda Soares, responsável pelo estoque de sangue, espera que quem puder fazer a doação até sexta-feira contribuirá para a manutenção dos estoques de maneira segura.

Em alusão às festividades de Carnaval, a campanha Bloco dos Que Salvam Vidas é uma iniciativa para chamar a atenção para o gesto voluntário de doar sangue também durante este período. A ação divulgada nas redes sociais da Secretaria da Saúde (@SaudeGovRS) busca sensibilizar doadores foliões a se organizarem na semana que antecede o Carnaval.

“Faça doações este ano, além de ser um bom motivo para começar 2024 em clima de solidariedade”, destacou Fernanda. O Hemocentro Regional atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, realizando também coletas em outros municípios nas quartas-feiras. Localizado na Rua General Sampaio, 10, pode ser contatado pelo telefone (55) 3426.4127 ou pelo e-mail [email protected].

Os requisitos para ser um doador são acessíveis: é necessário ter no mínimo 50 kg, idade entre 18 e 61 anos (ou 16 anos, desde que acompanhado por um dos pais), estar bem de saúde, não ter consumido bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas, ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e realizar a primeira refeição do dia. A apresentação de um documento com foto é imprescindível.