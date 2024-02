Ciclistas de Alegrete brilham na abertura do campeonato gaúcho de estrada em Guaporé

Pelo segundo ano consecutivo, o Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro foi palco para o evento. A prova realizada no final de semana reuniu centenas de ciclistas de vários municípios do Rio Grande do Sul.

A Federação Gaúcha de Ciclismo (FGC), através da equipe Speed Bike Aquabella, organizou em Guaporé o palco para a abertura do Campeonato Gaúcho de Ciclismo de Estrada 2024. Pelo segundo ano consecutivo, os melhores da “bike” estiveram “desfilando” toda força e potência, brigando pelos lugares mais altos do pódio, nos 3.080 metros da pista do Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro. Em um cenário ímpar teve ciclistas de Alegrete se destacando na etapa, uma das mais aguardadas da temporada.

Na elite masculina da prova, o alegretense Uillian Gonçalves, faturou o 5º lugar na geral e ainda trouxe o vice na Sub-23. A cidade de Alegrete ainda subiu ao pódio por mais duas vezes. No feminino, Luana Gabriela finalizou na posição 3 e Daniele Caetano chegou na 4ª colocação entre as mulheres que largaram na elite em Guaporé.

Pela categoria Paraciclismo, o alegretense Lucas Fernandes, arrematou o vice da etapa guaporense do Gaúcho. Lucas após uma má largada, conseguiu melhorar na prova e finalizou na segunda posição.

Ciclistas, dos quatro cantos do Rio Grande do Sul, competiram nas categorias: Elite Masculino, Sub-23, Sub-30, Júnior, Infanto-Juvenil A e B, Master A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, Elite Feminina, Feminino Master A, B e C, Feminino Júnior, Feminino Juvenil, Feminino Infanto-Juvenil, Masculino Paraciclismo – Classe C e H, Masculino e Feminino Estreante.

A prova, deu largada na temporada 2024 do ciclismo de estrada em solo gaúcho, e teve apoio da Administração Municipal, através da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, e da Associação Guaporense de Automobilismo (AGA). A organização é da FGC com parceria da equipe Speed Bike Aquabella.

Fotos: Cátia Martins e Foto Mix