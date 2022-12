A saúde dos seus dentes agora tem nome e sobrenome: Oral Sin Implantes

Inaugurou em Alegrete, ORAL SIN, a maior rede de implantes dentários do Brasil.



Reconhecida com a Nº 01 em implantes dentários pela qualidade do tratamento com padrão internacional e, principalmente, pela valorização do atendimento humanizado, ORAL SIN, possui mais de 250 clínicas espalhadas por todo o país, sendo mais de 60 unidades somente no RS.



Os sócios-diretores destacam que a ORAL SIN Implantes é especializada em implantes, porém oferece aos pacientes todos os demais serviços odontológicos, com uma equipe de profissionais altamente capacitados, estrutura ampla, climatizada, aparelhos modernos, avaliação completa e individualizada, além de condições facilitadas para todos os tratamentos.



Em Alegrete – ORAL SIN Implantes, o mais novo conceito em tratamento odontológico, voltado a necessidade e satisfação plena dos seus pacientes.

“ORAL SIN traz de volta o sorriso de uma pessoa que tinha vergonha de mostrar sua beleza”.

Faça já a sua avaliação e surpreenda-se com os resultados!

Diretora Unidade Alegrete – Dra. Luana Cáceres – CRO 26104

Horário de Atendimento:

De segunda a sexta-feira

Manhã: 8h30 às 12h

Tarde: 13h30 min às 18h

Endereço: Visconde de Tamandaré, 360 – lateral à delegacia.

Telefone: 2026 – 0030

Telefone/Whatsapp: 99105 6398

