Dois incêndios, nesta manhã, mobilizam os Bombeiros em Alegrete

Pouco antes das 6h desta quarta-feira(14), um incêndio em um prédio abandonado, na rua Vinte de Setembro, mobilizou uma equipe dos Bombeiros, Centro, em Alegrete. O sinistro foi em entulhos e queimou o restante do madeiramento, mas não há informações do que poderia ter provocado o fogo.

Ao final do atendimento, um outro chamado no bairro Airton Senna I, Zona Leste. Neste segundo caso, uma residência de madeira que foi construída por um trabalhador rural, que permanece mais tempo no interior, segundo relato dos vizinhos aos policiais militares, que também compareceram no endereço.

Contudo, as informações dão conta de que alguns outros indivíduos frequentavam o local para junções. No momento do sinistro, não havia ninguém na casa que ficou totalmente destruída.

