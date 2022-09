A semana iniciou de um jeito diferente na Casa Lar do Idoso – Ari Vargas Paim

Share on Email

Nesta segunda-feira (12), foi realizada a entrega dos gêneros alimentícios arrecadados na 12ª edição da Cavalgada Solidária Amigos da Casa do Gaúcho.



Após dois anos de espera, a Cavalgada Solidária, aconteceu no dia 7 de setembro levando às ruas, um número expressivo de cavalarianos de entidades tradicionalistas da cidade. Ao mesmo tempo que enalteceram o amor pela cultura do RS, exerceram a solidariedade.



O evento é uma iniciativa do empresário Pedro Gollo, da esposa Sandra Gollo, juntamente com a equipe de colaboradores e amigos da empresa Casa do Gaúcho. O objetivo é poder somar o maior número de pessoas que queiram ajudar e doar alimentos para instituições da cidade.

A Casa Lar do Idoso – Ari Vargas Paim tem sido beneficiada há vários anos, principalmente por se tratar de uma instituição que precisa muito do apoio da comunidade.



A Presidente voluntária Ibraima Silva agradeceu o gesto, destacou a importância das doações para manter a instituição de portas abertas e ressaltou – “Os desafios são diários. A Casa Lar do Idoso, atualmente acolhe 42 vovôs, muitos deles acamados, que precisam de um cuidado qualificado e atendimento 24h. Precisamos manter nossos colaboradores, pagar mercado, farmácia e outras despesas que tornam o custo muito alto. Quando recebemos doações através dos amigos que entendem nossa necessidade, para nós é uma imensa alegria”.

O empresários Pedro Gollo e sua esposa Sandra Gollo, agradeceram à participação da 4ª Região Tradicionalista, Prefeito Municipal, Presidente dos Festejos Farroupilhas, aos amigos da Casa do Gaúcho e todos os envolvidos nesse projeto que visa somente fazer o bem.

Aproveitou para deixar o convite para a 13ª edição da Cavalgada Solidária Amigos da Casa do Gaúcho.

Aline Menezes