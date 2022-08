A tecnologia que tanto simplifica nossa vida, também é uma aliada do crime

Os alertas são inúmeros e mesmo assim todos os dias as pessoas caem em golpes. A vontade, às vezes, de obter lucro fácil acreditar em sorteios e coisas desta natureza leva os menos avisados a acreditar em estelionatários.

O Procon de Alegrete está cheio de casos de pessoas que foram lesadas, de alguma forma, em propostas tentadoras que vieram por mensagem de celular.

Os aposentados são muito visados e de acordo com Jeferson Cambraia, do Procon, logo que conseguem se aposentar quadrilhas espalhadas pelo Brasil acessam dados e sabem quem está aposentado e daí passam a oferecer uma gama de produtos e serviços a esta faixa etária. Serviços e empréstimos que naõ forem solicitados, alerta.

Ele diz que as pessoas devem parar- de acreditar que terão vantagens com empresas, bancos e outros. Isso tudo é para tirar vantagem e explorar as pessoas. As tecnologias facilitaram nossa vida e a de quem está para dar golpes, assevera.