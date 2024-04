Moradores do bairro Vila Nova promovem abaixo-assinado para retirada de passarela na linha férrea

Share on Email

No ano de 2021, a Secretaria de Infraestrutura do Município realizou a retirada das escadas da Passarela. A estrutura era responsável pela passagem de pedestres da área central à Vila Nova. Após, a passagem ficou sem serventia nenhuma e os moradores do bairro Vila Nova, liderados pelo presidente e líder comunitário, Ênio Santos, resolveram criar um abaixo-assinado para a retirada total da passarela.

Com o passar dos anos, a falta de manutenção e problemas de corrosões, o local se tornou ponto de marginalização, relatou o agente do bairro. Segundo ele, o principal intuito da formalização desse documento é que o local deixe de ser um ponto de preocupação dos moradores e torne-se uma via de passagem natural para os pedestres

O objetivo de Ênio é arrecadar o maior número de assinaturas para respaldo a proposta. Segundo ele, o DNIT é o órgão responsável por dar andamento na retirada da passarela em Alegrete.

A passarela mede 35 metros de comprimento, 7 metros de altura e 1,20 de largura e encontra-se com diversos pontos críticos de corrosão. A expectativa é que o documento possa tramitar o mais breve possível nas esferas responsáveis e a retirada da passarela possa ser feita.