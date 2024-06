Mesmo com excesso de chuvas, safra de soja é melhor que a do ano passado, dizem produtores

Share on Email

O fim da colheita de soja deste ano trouxe à tona desafios enfrentados pelos produtores da região. A reportagem do PAT conversou com o Engenheiro Agrônomo Tiago Soares Pedroso, da Emater de Alegrete, e com o produtor Caio Nemitz, que forneceram um panorama detalhado sobre os resultados desta safra.

Segundo Pedroso, “nosso último levantamento apontou que as últimas lavouras colhidas têm 24,4% de perdas de produtividade. Além disso, estão apresentando perdas na qualidade dos grãos, com até 40% de grãos defeituosos, incluindo ardidos, mofados e germinados. Esses defeitos resultam em descontos na comercialização para os produtores.”

Apesar dos problemas de qualidade, esta safra foi considerada melhor que a do ano anterior. “No ano passado, colhemos cerca de 10 sacos por hectare. Este ano, esperávamos 45 sacos por hectare, mas no momento, estamos com uma média de 30 sacos por hectare,” explicou.

A irregularidade climática foi um dos fatores que influenciaram a safra. “A safra da soja foi marcada pelo excesso de chuva no plantio e na colheita. O plantio atrasou devido às chuvas em outubro e novembro, e algumas lavouras foram plantadas apenas em janeiro e fevereiro, ficando suscetíveis às chuvas intensas mais recentes,” detalhou o produtor Caio Nemitz.

Nemitz, que possui lavouras em Alegrete e Manoel Viana, também comentou sobre os desafios enfrentados. “Perdemos um pouco nas áreas de várzea. De maneira geral, a região teve uma quebra de 20 a 25%, saindo de um potencial de 60 sacas por hectare para 40 sacas por hectare. Foi uma safra normal, não será uma grande safra, mas muito melhor se comparada com dois anos atrás, quando enfrentamos uma seca severa,” destacou.