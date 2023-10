AABBlister, projeto de fomento ao esporte foi lançado em Alegrete

Altemir Pedroso, presidente da AABB e idealizador do projeto, explicou que os “blister” são similares às cartelas de remédio e que, além de preservar o meio ambiente, o material será enviado para Santa Maria, onde uma empresa do Paraná compra esses materiais.

Pedroso ressaltou que é necessário coletar 1 tonelada para viabilizar a comercialização, e está confiante de que Alegrete atenderá a esse apelo. Segundo ele, “todo valor arrecadado será revertido em benefício do esporte para todos”.

Os pontos de coleta estão distribuídos na AABB, na malharia da Terra e também no Lions Clube Ubirapuitã.

O lançamento oficial está marcado para o dia 11 de novembro, no Brick da Praça, e contará com a presença do paratleta olímpico Denilson Souza, que compartilhará os benefícios dos Blister e sua experiência pessoal com esse material inovador.

Com informações e fotos: Ana Fernandes