Domingo é dia de conhecer o grande vencedor do Torneio integração

Neste domingo (29), acontece os confrontos de mata mata da Copa Integração no ginásio do Darcisão. A competição está acontecendo há cerca de duas semanas e nesse último final de semana de outubro, conhecerá o grande campeão do torneio integrador.

A competição contou com 13 times ao total, os atletas que compunham os elencos das equipes são dos mais diversos bairros do Município. A ideia idealizadora do torneio, foi fomentar a pratica do futsal e que os atletas não ficassem muito tempo sem competir. Confira abaixo os confrontos.

-Fortaleza x Aimoré

-Agro Renzs x Lá Portera

-Recuerdos x Racing

-Juventus x Cidade Alta

Os confrontos acontecem a partir das 9h da manhã de domingo e prometer levar um bom público ao ginásio do Darcisão em Alegrete.

Fotos: reprodução