Jogos da Soliedariedade é atração neste domingo em Alegrete

Neste domingo (29), ocorre mais uma edição dos Jogos da Soliedariedade. Dessa vez os confrontos serão realizados na categoria sub-13 e prometem levar um bom público ao ginásio da Arena Esporte lazer, onde serão realizados os confrontos.

A edição será em homenagem ao falecido desportista, Pablo Marzullo. A competição contará com 9 equipes são elas; Arena (A), Arena (B), EC Juventude, Caid Futsal, Eliseos Futsal, RG Futsal, SE Real, TP Futsal ( Bagé) e Ajefi (Uruguaiana). Confira abaixo os confrontos.

O campeonato será disputado no formato de chaves: 3 chaves com 3 equipes, os dois melhores de cada grupo, irão formar dois novos triângulare e os dois melhores de cada grupo, fazem a grande final. A bola rola a partir das 9h da manhã no ginásio da Arena Esporte e lazer e os confrontos da tarde terão transmissão na página do Facebook, Futebol Alegretense e Região.

O coordenador do evento, Roger Severo, salienta que a integração entre os atletas é o maior troféu, e que edição tem tudo pra ser um sucesso.